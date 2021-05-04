 

Белый дом: США не ищут эскалации с Россией, но будут выражать обеспокоенность

04.05.2021, 20:54, Новости дня
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Вашингтон не ищет эскалации отношений с Москвой в риторике и действиях, но будет поднимать вопросы, вызывающие обеспокоенность, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы посылаем сигнал, что мы не ищем эскалации отношений в риторике и действиях. Конечно, мы сохраняем право организовывать последствия, когда ее (России) действия того заслуживают, но у нас есть области, где мы можем работать вместе, где это конструктивно, – это может относиться, например, к Ирану. Но мы будем выражать обеспокоенность, когда она у нас будет появляться», – сказала Псаки, передает РИА «Новости».

Ранее Псаки заявила, что Вашингтон стремится к снижению напряженности в двусторонних отношениях и не расценивает антироссийские санкции как единственный инструмент выстраивания диалога с Москвой. Сенатор Алексей Пушков резко ответил на слова Псаки об отношениях с Россией.



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