 

Саакашвили: Зеленский – человек мира, а не войны. Не думаю, что ему приятно в форме бегать по окопам

04.05.2021, 20:24, Новости дня
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“[То, что Зеленского все чаще можно увидеть в камуфляже, он много говорит об армии, использует жесткую риторику], – абсолютно правильно. Это адекватная реакция президента на конкретный вызов. Было бы как раз неадекватно, если бы он этого не делал. Зеленский – я уверен, человек мира, а не войны. И я не думаю, что ему приятно каким-то ребячеством заниматься – в форме бегать по окопам. Это не его выбор. Это реальная ситуация”, – подчеркнул Саакашвили.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.
С начала 2021 года уже погибло более 30 украинских военных.
Зеленский регулярно приезжает в зону проведения операции Объединенных сил, в том числе на передовые позиции украинских военных. Последний раз президент посещал Донбасс 8 апреля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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