 

Из России временно запретили вывозить гречку

04.05.2021, 20:24, Новости дня
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В приложении к постановлению уточняется, что летом из РФ нельзя будет вывозить гречиху, крупу грубого помола из гречихи и гречневое зерно. Запрет не распространяется на гуманитарную помощь, обеспечение космодрома Байконур, архипелага Шпицберген, российских военных в других странах и ряд других перевозок.

В конце апреля “Ведомости” писали со ссылкой на представителей торговых сетей и поставщиков, что цены на гречневую крупу в России могут вырасти на 7,5-15%. Дисбаланс на рынок, помимо других причин, вносят растущие поставки за границу, заявлял исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков.

По данным гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, с начала сезона, то есть с сентября 2020 года из РФ было вывезено около 220 тыс. тонн гречихи и гречки (примерно четверть от всего их производства). Высокий спрос на эту продукцию сейчас в Китае, Японии и странах бывшего СССР. 

По данным “Ведомостей, сейчас в России 1 кг гречки в опте стоит 70 руб. (26,15 грн), что на 36% дороже цен в сентябре 2020 года, и “превышает даже пиковые цены во время ажиотажа весной прошлого года”. 

Контекст:Год назад Россия уже временно запрещала экспорт гречки. Тогда подобные меры вводили также другие страны Евразийского экономического пространства (Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан).
С апреля до июля 2020 года временно запрещала экспорт гречки и Украина. Правительство поясняло, что эта мера необходима для защиты внутреннего рынка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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