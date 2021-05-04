 

Стерненко: Охрана российского рэпера Басты пыталась побить украинца за вопрос о Крыме

04.05.2021, 20:24, Новости дня
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“Вчера Вакуленко заметили в киевском ресторане “Мокко”. После того как я об этом написал, неравнодушные граждане пришли туда, но получили только агрессию. Все это зафиксировано на видео. Мне удалось найти автора видео, и он на правах анонимности (но при необходимости готов свидетельствовать в суде) рассказал, что произошло”, – написал Стерненко.

Мужчина рассказал ему, что был недалеко от ресторана “Мокко” и решил подъехать к нему. В заведении на летней террасе он сразу увидел рэпера.

“Успел на входе пересечься взглядами с Василием, который был внутри и сказал: “Крым – Украина! Баста выступал в оккупированном Крыму!” На этих словах к двери подбежала охрана учреждения и еще четыре – шесть спортивных парней. Охрана начала закрывать дверь, а парни выпихнули меня из заведения, началась атака на меня”,  – сообщил мужчина.

По его словам, он отклонился от нескольких ударов и отступил. Потасовку снимал еще один киевлянин, которого заставили удалить видео. 

Стерненко подчеркнул, что сам Баста не пытался остановить “неправомерные действия своих охранников”.

https://www.facebook.com/sternenko/posts/3004723043137358

Стерненко 4 мая опубликовал в своем YouTube-канале видео, которое ему передали участники инцидента у ресторана “Мокко”.

“Если СБУ не выполнит свою функцию, если Басте на закроют въезд в Украину и он приедет сюда с концертами в начале лета, то тогда граждане Украины точно смогут очень аргументированно и уверенно пояснить Васе: и чей Крым, и почему туда не стоит ездить российским оккупантам”, – заявил Стерненко.

Контекст:15 января 2018 года Министерство культуры внесло Басту в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. В ноябре суд признал законным запрет Басте въезжать в Украину.
Вместе с тем в сентябре 2020 года Минкульт сообщил, что исключил Басту из перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, так как истек срок запрета.
По данным концертных афиш, 25 и 26 июня в Киеве должен состояться концерт российского исполнителя.
Рэпер Баста находится в базе данных центра “Миротворец” из-за неоднократного незаконного пересечения государственной границы Украины и отрицания российской агрессии. Отмечается, что он гастролировал в оккупированном Россией Крыму.
3 мая 2021 года Стерненко сообщил, что Баста находится в Киеве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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