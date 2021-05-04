Скважины для обеспечения Крыма водой пробурят под Азовским морем

Два судна ведут разведку пресной воды под Азовским морем, первые скважины пробурят в июле, сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Полным ходом исследуем, мы пробурились на косе, воду нашли, техническая вода точно может быть. Зашли два судна. Думаю, что в июле зайдем к бурению скважин», – сказал он, передает ТАСС.

Хуснуллин уточнил, что при этом пока сохраняется «вопрос, в каком объеме (запасы воды), хватит ли ее так, чтобы весь полуостров обеспечить». «Пока качество на верхнем пределе по солености, но как техническая вода может быть (использована)», – добавил вице-премьер.

Ранее власти Крыма сообщали, что потенциал водоносных слоев под дном Азовского моря изучается. Планируется, что они станут еще одним источником для снабжения полуострова, где из-за засухи последних лет сложился дефицит пресной воды. По информации вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, разведка Азовского моря для определения подводного бассейна пресной воды и возможности ее применения для бытовых нужд сейчас ведет одна из ведущих компаний России.

Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. Из-за засухи и обмеления водохранилищ с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов ввели жесткие ограничений подачи воды. Президент Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма.

В сентябре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в РФ опреснительной установки. В октябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк назвал срок появления первой в регионе опреснительной установки. В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что опреснение воды в Крыму является крайней мерой, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года.