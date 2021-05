В ЕС использовали 150 млн доз препарата от COVID-19 с начала вакцинации

“Вакцинация в ЕС набирает обороты: Мы только что прошли отметку в 150 млн прививок. Четверть всех европейцев уже получили первую дозу. У нас будет достаточно доз вакцины, чтобы выполнить нашу цель по вакцинации 70% взрослого населения Евросоюза в июле”, – отметила она.

Vaccination is gaining speed across the EU: we have just passed 150 million vaccinations.

A quarter of all Europeans have had their first dose.

We’ll have enough doses for vaccinating 70% of EU adults in July. pic.twitter.com/j5ZdOukSrg

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 4, 2021

Согласно данным Всемирного банка, в 2019 году население ЕС составляло более 447,58 млн человек.

Контекст:Комиссар Европейского внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял в апреле, что Еврокомиссия поставила цель привить 70% взрослого населения ЕС к концу этого лета. В ЕС уверены, что смогут произвести достаточное количество вакцин для достижения коллективного иммунитета в Европе, подчеркнул Бретон. По его словам, во втором квартале в ЕС ожидается поставка более 400 млн доз вакцин от COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация в ЕС началась 27 декабря прошлого года. По данным агентства Bloomberg, на 4 мая в странах ЕС сделали почти 152,3 млн прививок от коронавируса.

В ЕС одобрили для применения вакцины от COVID-19 компаний Johnson & Johnson, Pfizer/BioNTech, Moderna и Oxford/AstraZeneca.

