Власти задумались о снижении нештрафуемого порога превышения скорости

МВД и Минтрансу поручено до 1 августа подготовить согласованную позицию по вопросу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч. Соответствующее поручение дал ведомствам вице-премьер Марат Хуснуллин.

Официальный представитель вице-премьера подтвердил «Коммерсанту», что такое поручение было дано и находится в стадии проработки. По данным издания, инициатором возобновления обсуждения данной темы выступил заммэра Москвы по вопросам транспорта, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, также входящий в правительственную комиссию по безопасности дорожного движения.

«Снижение порога позволит усилить контроль за соблюдением ПДД, а также повысить дисциплину водителей и сконцентрировать их внимание на условиях дорожного движения», – уточнили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Хуснуллин, как отмечает издание, дал еще ряд поручений, связанных с дорожным движением, среди которых – разработка МВД и Минтрансом мер по снижению числа выездов на встречную полосу грузовиков и автобусов из-за засыпания водителей за рулем, проработка МВД и Минпросвещения вопроса об изменении примерных программ подготовки водителей в автошколах и подготовка Минюстом и МВД предложений по «ограничению юридически значимых действий» для граждан, не оплачивающих в срок штрафы.

Кроме того, регионы получили рекомендацию применять на дорогах проекционные пешеходные переходы и имитаторы спецсигналов автомобилей ДПС.

В ноябре 2020 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев выступил категорически против снижения штрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч, добавив, что позиция ведомства учтена в новой редакции КоАП. Также Колокольцев отметил, что на безопасность дорожного движения в большей степени сказывается обустройство автомагистралей.