Моуриньо сменит бывшего тренера “Шахтера” на посту наставника итальянской “Ромы”
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“Рома” рада сообщить, что Жозе Моуриньо станет новым техническим менеджером первой команды начиная с сезона 2021–2022 годов”, – говорится в сообщении.
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L’#ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22! pic.twitter.com/Brko17N56B
— AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021
Моуриньо подписал с клубом трехлетний контракт до 30 июня 2024 года, отмечается на сайте “Ромы”.
4 мая в клубе сообщили, что Фонсека покинет команду в конце сезона. В “Рому” он перешел из донецкого “Шахтера” летом 2019 года.
В итальянском чемпионате Серии А после 34 сыгранных туров “Рома” идет на седьмом месте, имея в активе 55 очков. Также “Рома” вышла в полуфинал Лиги Европы, уступив в первом матче английскому клубу “Манчестер Юнайтед” со счетом 2:6.
Контекст:58-летний Моуриньо за свою тренерскую карьеру выиграл 25 клубных трофеев. Ранее он тренировал клубы “Порту” (Португалия), “Челси” (Англия), “Интер” (Италия), “Реал” (Испания), “Манчестер Юнайтед” и “Тоттенхэм” (оба – Англия).
Португальский наставник – один из трех тренеров в истории футбола, который выиграл Лигу чемпионов УЕФА с двумя разными клубами (“Порту” и “Интер”). Такой же успех Моуриньо повторил и в Лиге Европы (“Порту” и “Манчестер Юнайтед”).
Как тренер “Челси” Моуриньо трижды побеждал в английской Премьер-лиге, также становился чемпионом Италии, Испании и Португалии.
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