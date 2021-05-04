 

В КГГА рассказали, как в киевских школах будет организован учебный процесс после выхода из “красной” зоны

04.05.2021, 18:36, Новости дня
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По ее словам, детям будут измерять температуру перед уроками, потоки учеников будут разведены – классы будут заходить в школу через разные входы.  

“Что касается строгого ношения масок, то мы прислушиваемся к рекомендациям медицины. Сейчас таких четких рекомендаций относительно масок нет. К тому же мы возвращаемся не в “оранжевую” зону, а уже в “желтую”. Это значит, что правила немного мягче”, – отметила Фиданян.

Детям маски в школе необязательно носить, а для педагогов мэрия купила защитные щитки, которыми учителя смогут пользоваться.

В Киеве с 20 марта местные власти ввели усиленный карантин. Не работают ТРЦ и учреждения культуры, кафе и бары могут работать только навынос, а школы перешли на дистанционное обучение.

5 апреля в Киеве начали действовать более жесткие карантинные ограничения. 14 апреля локдаун в украинской столице продлили до 30 апреля.

С 1 мая в Киеве начали ослаблять карантин: восстановлена обычная работа общественного транспорта, работа ТРЦ, рынки, ярмарки, спортзалы и заведения общественного питания.

Контекст:По состоянию на 4 мая в “красной” зоне находятся семь областей: Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская.
Эпидпорог заболеваемости COVID-19 в Запорожской области превышен на 4,7%, в Хмельницкой – на 7,1%. В Полтавской и Хмельницкой областях эпидпорог не превышен.
Украина вернулась к адаптивному карантину с 24 февраля. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
В Украине по состоянию на 4 мая подтвердили почти 2,1 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 44,9 тыс. пациентов с COVID-19, а выздоровело – почти 1,7 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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