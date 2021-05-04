Кремль опроверг участие Путина в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Президент РФ Владимир Путин не примет участие в традиционном гала-матче с легендами отечественного хоккея, который запланирован на 10 мая в рамках нынешнего турнира Ночной хоккейной лиги в Сочи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет. Не планирует», – передает ТАСС ответил Песков на вопрос, будет ли Путин участвовать в гала-матче 10 мая.

Финальный этап X Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги открылся во вторник на ледовой арене дворца спорта «Большой» в Сочи. В видеообращении к участникам турнира Путин отметил, что РФ заслуженно входит в число ведущих хоккейных держав. По его словам, благодаря энтузиазму выдающихся хоккеистов, которые 10 лет назад стояли у истоков создания Ночной лиги, Россия вновь ярко проявила себя как законодательница мод в этом виде спорта.