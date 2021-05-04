Подросток зарезал трех детей и учительницу в школе в Бразилии

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04.05.2021, 18:12, Новости дня
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Подросток зарезал трех детей и учительницу в школе в бразильском штате Санта Катарина, информирует местный новостной портал G1.

Трагедия произошла утром во вторник.

Подозреваемый задержан. Он напал на учащихся и учителей с большим ножом, передает РИА «Новости».

Возраст погибших и самого подростка не сообщается.

Напомним, в апреле полицейские задержали в Киеве 16-летнего подростка, которого подозревают в убийстве родителей и восьмилетнего брата.



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