Специалисты Роскачества рассказали, как отвлечь детей от бесконтрольного использования гаджетов

Накануне объявленных правительством майских каникул специалисты из Роскачества дали несколько советов россиянам по поводу того, как лучше отвлекать детей от сидения за компьютерами и игр на смартфонах, которые могут продолжаться с утра до позднего вечера.

Большинство современных детей являются активными пользователями Интернета, напоминают специалисты. Но это вредит их здоровью.

Для того чтобы наши чада больше проводили на улице, советуют устанавливать на их устройства специальные приложения для родительского контроля. Так вы сможете оградить детей от посещения нежелательных интернет-ресурсов, а также ограничить их время пребывания у экранов. Таких приложений сейчас уже много.