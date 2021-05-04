 

Российские ученые предлагают получать до шести урожаев картофеля в год

04.05.2021, 17:50, Новости дня
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По словам российских ученых, новая технология выращивания семенного картофеля позволит получать до шести урожаев в год! Речь идет о вертикальной системе и принципах органического земледелия, которые сейчас приобретают все большую популярность в мире.

Сельхозкультуры при этом необходимо выращивать не в поле, а в специальных помещениях с контролем температуры, влажности, освещения и прочих факторов.

Урожаев много, так как выращивание картофеля не зависит от сезонности и погодных условий. Кроме того, ученые создали надежную защиту от вредителей и оптимальную систему удобрений. Изготовители чипсов и картофеля фри уже заинтересовались отечественной технологией.



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