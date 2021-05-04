 

Лукашенко пообещал европейцам проблемы в связи с санкциями против Беларуси

04.05.2021, 17:42, Новости дня
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“Если европейцы хотя проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить, время покажет. Дайте мне информацию о наиболее крупных европейских проектах у нас и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси. Посмотрим на их работу”, – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что “без ответа ничего не должно оставаться”.

По мнению Лукашенко, ЕС пытается запугать Беларусь санкциями. Об этом сообщила его пресс-служба.

“Слушайте, мы защищаем свою страну, и мы с вами, и весь народ хотим жить в своей стране. Мы ее защищаем. Нас что за это санкциями по голове? Поэтому надо отвечать”, – заявил Лукашенко.

Европейский союз не успеет подготовить четвертый пакет санкций против белорусских властей и чиновников до следующей встречи глав МИД Евросоюза. Об этом 4 мая сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

Контекст:В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.
На начало февраля в стране насчитывается 256 политических заключенных. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.
21 февраля 2021 года экс-министр культуры Беларуси и член координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что Евросоюз готовит четвертый пакет санкций. По его словам, ожидается, что ЕС расширит санкционные списки белорусских судей и чиновников, а также силовиков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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