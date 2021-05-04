 

Лукашенко о борьбе с коронавирусом: Последние мерзавцы эти европейцы и американцы. Ничем нам не помогли

04.05.2021, 17:42, Новости дня
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“Мне докладывали, есть некие проблемы (если они есть, конечно) по финансированию антиковидных мер. Конечно, огромные деньги мы затратили. Последние мерзавцы эти европейцы и американцы. Они же ничем не помогли нам, абсолютно. Хотя и ВОЗ, и ООН постоянно заявляют, что надо поддержать кого-то и прочее. Ну, не помогли и не надо, не просим мы их. Нет, надо же завинтить гайки, надо ухудшить здесь ситуацию”, – заявил Лукашенко.

“Мы лечили и будем лечить своих людей. И дай бог, чтобы у нас эта проблема была ликвидирована так, как она сейчас ликвидируется”, – добавил он.

ВИДЕОВидео: Onliner Belarus / YouTube

Две недели назад, 20 апреля, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время встречи с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебрейесусом поблагодарил главу ВОЗ за поддержку, оказываемую Беларуси в связи с пандемией, отметив целевые поставки средств индивидуальной защиты, тест-систем и другого медицинского инвентаря, сообщала пресс-служба МИД страны.

“На встрече отмечен долгосрочный и программный характер сотрудничества Беларуси и ВОЗ по широкому спектру направлений”, – говорилось в сообщении. 

Сообщается, что директор ВОЗ обещал “продолжить оказание Беларуси технической и консультативной помощи в борьбе с COVID-19, в том числе в процессе налаживания вакцинного производства”. 

Контекст:Летом 2020 года в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону Лукашенко рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией. Он считает, что ее “подкинули”.
Вакцинация от коронавируса началась в Беларуси 29 декабря 2020 года. Сначала использовался только российский препарат “Спутник V”, 15 марта 2021 года прививки начали делать также вакциной китайской компании Sinopharm.
В начале эпидемии коронавируса Лукашенко скептически высказывался о серьезности угрозы. В частности, он называл меры, которые предпринимают иностранные государства для борьбы с коронавирусом, “коронапсихозом”. Впоследствии он изменил мнение. Когда Лукашенко говорил о первом зарегистрированном в стране умершем от коронавируса, возмутился: “Завтра 80 лет будет – чего ты ходишь по этой улице?”.
В апреле 2021 года Лукашенко назвал ситуацию с распространением в Беларуси COVID-19 “контролируемой и даже ниже ожидавшегося ранее уровня”. Он также заявил, что не будет вакцинироваться.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Беларуси на 4 мая подтверждено 362,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, 2582 человека скончались. Население Беларуси на 1 января 2021-го составляло 9,3 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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