 

Опубликован новый тизер сериала “Локи” с Хиддлстоном в главной роли. Видео

04.05.2021, 17:42, Новости дня
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Премьера первой серии шестисерийного сериала запланирована на 11 июня – следующие серии будут выходить раз в неделю.

Судя по тизеру, события сериала разворачиваются в кинематографической вселенной Marvel после событий, показанных в фильме “Мстители: Финал” (2019).

По сюжету, главному герою удалось завладеть одним из Камней бесконечности, отправиться в путешествие во времени и изменить ход реальности, но обстоятельства вынуждают его попытаться исправить то, что удалось поменять. 

Издание CNET отмечает, что продюсеры уже продлили сериал на второй сезон.

ВИДЕОВидео: Marvel Studios Movies / YouTube
Контекст:Съемки сериала стартовали в январе 2020 года, но были приостановлены спустя два месяца из-за пандемии коронавируса. Артисты вернулись на съемочную площадку в сентябре 2020 года.
В апреле 2021 года продюсеры обнародовали первый, почти трехминутный тизер сериала.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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