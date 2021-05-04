В Украине с начала 2021 года изъяли и уничтожили более 70 авиационных бомб

“Пиротехнические подразделения ГСЧС Украины ежедневно проводят работы по обследованию территории страны, выявлению, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов времен прошлых войн. Сейчас, когда в Украине начался сезон хозяйственных работ, количество выявленных взрывоопасных предметов значительно возросло. Граждане продолжают находить устаревшие боеприпасы на собственных дворах и на отрытой местности”, – говорится в сообщении.

В МВД также отметили, что спасатели продолжают разминирование освобожденных от российских оккупантов территорий Донецкой и Луганской областей.

Среди взрывоопасных предметов с начала этого года были изъяты и уничтожены более 70 авиационных бомб.

Контекст:В 2020 году пиротехнические подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям изъяли и уничтожили более 70 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе более 2100 авиационных бомб.

По данным UNICEF Ukraine, в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины в результате взрыва боеприпасов с 2014 года было ранено около 150 детей и более 40 погибло.

—