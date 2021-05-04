Правительство временно запретило экспорт гречихи

Российское правительство установило временный запрет на вывоз из страны гречихи, меры будут действовать с 5 июня по 31 августа.

«Установить с 5 июня по 31 августа 2021 года включительно временный запрет на вывоз из РФ… гречиха… крупа грубого помола из гречихи… гречневое зерно обрушенное», – говорится в постановлении кабмина на портале правовой информации.

Днем ранее Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт гречихи и гречневой крупы, чтобы не допустить резкого колебания цен на внутреннем рынке, передает РИА «Новости».

В апреле СМИ со ссылкой на представителей ряда торговых сетей и поставщиков сообщили о вероятном подорожании круп на фоне неурожая, нехватка сырья на заводах, повышение стоимости упаковки и логистики. Сообщалось, что дисбаланс на рынок вносят и растущие поставки за границу. После этого в кабмине сообщили, что Минпромторг, Минсельхоз и ФАС представят в Минэкономразвития предложения о снижении экспорта гречки в 2021 году.