 

Вице-президент США Харрис пообещала продвигать демократию в Латинской Америке

04.05.2021, 17:18, Новости дня
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Нынешняя администрация США во главе с президентом Джо Байденом нацелена на продвижение демократии в Южной Америке, сообщила вице-президент США Камала Харрис, выступая на ежегодной конференции Совета Америк, которая состоялась из-за пандемии в онлайн-формате.

«Западное полушарие является нашим домом. И поскольку это наш дом, поскольку живущие тут люди являются нашими соседями, императивом является продвижение нами демократии и хорошего [государственного] управления, безопасности и процветания в регионе», – передает ТАСС слова Харрис.

«Кроме того, важно, чтобы мы строили отношения в полушарии, которые опираются на уважение [человеческого] достоинства и дипломатию, – убеждена Харрис. – Отношения, в основе которых лежит как откровенность, так и сотрудничество». «Сила США зависит от силы всего Западного полушария. Наши судьбы переплетены. Это особенно справедливо по отношению к Латинской Америке», – подчеркнула вице-президент.

Совет Америк – это базирующаяся в США неправительственная организация, объединяющая крупные компании частного сектора, работающие в Западном полушарии.

Напомним, в понедельник министр обороны республики Диего Молано Апонте сообщил, что в ходе общенациональных протестов в Колумбии пострадали более 840 человек, включая 540 сотрудников полиции, 431 человек задержан. Молано напомнил, что с воскресенья армия Колумбии оказывает временную поддержку ряду городов, охваченных беспорядками, для того, чтобы гарантировать безопасность граждан, поставки важной продукции и топлива, а также защитить транспорт и инфраструктуру.



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