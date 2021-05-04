Джемилев о контингенте российских туристов в Крыму: Многие приезжают со своими продуктами

“Почему-то Россия все время загоняет туда своих туристов, предлагают скидки на билеты и прочее. Им нужна эта показуха, чтобы продемонстрировать, что якобы с туризмом в Крыму все в порядке. Но что касается контингента туристов, то многие приезжают со своими продуктами. В этом сезоне может быть примерно такая же ситуация, что и в прошлом, но они все равно будут говорить о “наплыве туристов”. Как при советской власти”, – подчеркнул Джемилев.

По его словам, российские оккупанты не смогли бы обеспечить питьевой водой то количество туристов в Крыму, о котором они заявляют.

“Ситуация в Крыму сейчас не слишком подходящая для туристов. Прежде всего, дискомфорт из-за нехватки воды. Они все время жалуются на нехватку воды, но в то же время заявляют о 5–6 млн туристов, которые приедут. Чем они их будут поить – непонятно”, – отметил Джемилев.

Контекст:Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Бывший министр курортов и туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев отмечал, что, по данным российских оккупантов, в “ковидном” и “безводном” 2020 году полуостров якобы посетили 6,3 млн человек. При этом в самом успешном сезоне (2012 года) Крым принял 6,15 млн туристов.

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