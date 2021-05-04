Глава МИД Мексики провел переговоры с центром «Вектор» по вакцине от COVID-19

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил, что в ходе визита в Россию провел переговоры с российским центром «Вектор» о возможной поставке вакцины от коронавируса.

«Есть и другая вакцина, которую производит центр «Вектор», с которым мы провели разговор, его вакцина также зарегистрирована в РФ и имеет эффективность около 94%. Они нам будут предоставлять информацию, хотя мы не думаем, что это (возможная поставка) произойдет скоро, но мы открыли дорогу», – сказал Эбрард, передает РИА «Новости».

В ходе визита в Москву, который состоялся на прошлой неделе, Эбрард провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, посетил институт Гамалеи, где разрабатывают вакцину «Спутник V», выступил перед студентами Дипломатической академии и возложил венок к могиле Неизвестного солдата.

Очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V» была доставлена в Мексику в конце апреля, самолет с грузом препарата совершил посадку в международном аэропорту Мехико.