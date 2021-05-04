Бельгийский фермер уменьшил территорию Франции

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04.05.2021, 16:22, Новости дня
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Фермер из Бельгии случайно изменил границу страны с Францией, сместив пограничный камень, сообщила Би-би-си.

Местный историк, прогуливаясь в лесу, заметил, что камень, обозначающий границу между двумя странами, переместился на 2,29 м на территорию Франции, передает ТАСС. Впоследствии выяснилось, что камень переставил бельгийский фермер, потому что тот мешал проезду его трактора. Инцидент не вызвал международного скандала и был встречен с юмором по обе стороны границы.

«Он сделал Бельгию больше, а Францию меньше, и это не очень хорошая идея», – сказал мэр бельгийской деревни Эркелиннес Давид Лаво. По его словам, подобные шаги вызывают проблемы в отношениях между частными землевладельцами, не говоря уже о соседних государствах. В свою очередь Орели Велонек, мэр соседней французской деревни, заявил: «Мы должны избежать новой пограничной войны».

Местные бельгийские власти связались с фермером и попросили его вернуть камень на прежнее место. Если он этого не сделает, дело может оказаться в Министерстве иностранных дел Бельгии, которое будет вынуждено созвать франко-бельгийскую пограничную комиссию, бездействующую с 1930 года.

Граница между Францией и Бельгией протяженностью в 620 км была установлена в соответствии с Кортрейкским договором, подписанным в 1820 году. Она была обозначена камнями, которые с тех пор остаются на своих местах.



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