Компания Xiaomi прочно осела на третьем месте среди производителей смартфонов

По данным аналитического отчета компании International Data Corporation (IDC), мировой рынок смартфонов быстро восстанавливается после провала в прошлом году. При этом состоялись некоторые изменения в списке лидеров. Так, Xiaomi отлично отчиталась о результатах первых трех месяцев текущего года.

Этот китайский производитель прочно осел на третьем месте. За квартал компания выпустила более 345 млн смартфонов разных моделей и категорий. Спрос на них достаточно высок, чтобы предполагать стопроцентный сбыт продукции в ближайшее время. Производство в данном сегменте выросло на 25,5%.

Однако самым крупным мировым поставщиком мобильных гаджетов данной категории остается Samsung, за которым следует американский Apple. Вместе они обеспечивают почти 38% мировых продаж. Доля Xiaomi на сегодня составляет 14,1%.