Volkswagen пытается выпустить собственные чипы
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Дефицит полупроводниковой продукции ощущается уже и в автомобильной промышленности. Современную четырехколесную машину также невозможно выпустить без электронных устройств. Но что делать, если поставщики подводят?
В концерне Volkswagen решили разработать свой собственный чип, который будет управлять системами автомобиля. По словам представителей компании, это поможет достичь стабильности в производстве в будущем и не допустить внеплановых остановок заводов.
Также чипы необходимы для создания автономных транспортных средств, к которому приступили специалисты Volkswagen. Маркетологи надеются, что это также приведет к удешевлению машин и ускорению разработок современных конструкций.
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