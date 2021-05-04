Volkswagen пытается выпустить собственные чипы

Дефицит полупроводниковой продукции ощущается уже и в автомобильной промышленности. Современную четырехколесную машину также невозможно выпустить без электронных устройств. Но что делать, если поставщики подводят?

В концерне Volkswagen решили разработать свой собственный чип, который будет управлять системами автомобиля. По словам представителей компании, это поможет достичь стабильности в производстве в будущем и не допустить внеплановых остановок заводов.

Также чипы необходимы для создания автономных транспортных средств, к которому приступили специалисты Volkswagen. Маркетологи надеются, что это также приведет к удешевлению машин и ускорению разработок современных конструкций.