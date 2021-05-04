 

Volkswagen пытается выпустить собственные чипы

04.05.2021, 16:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Дефицит полупроводниковой продукции ощущается уже и в автомобильной промышленности. Современную четырехколесную машину также невозможно выпустить без электронных устройств. Но что делать, если поставщики подводят?

В концерне Volkswagen решили разработать свой собственный чип, который будет управлять системами автомобиля. По словам представителей компании, это поможет достичь стабильности в производстве в будущем и не допустить внеплановых остановок заводов.

Также чипы необходимы для создания автономных транспортных средств, к которому приступили специалисты Volkswagen. Маркетологи надеются, что это также приведет к удешевлению машин и ускорению разработок современных конструкций.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.03 / Стало известно о двух подходах США к санкциям против России

17.01 / В Японии случайно получили древнеримский бетон

09.08 / В Беларуси “большая” вероятность Майдана – Венедиктов

19.12 / Глава ПЦУ прокомментировал возможность переноса Рождества на 25 декабря

12.08 / Украина осуждает насилие против протестующих в Беларуси. Официальных оценок выборам Киев пока не давал

25.08 / Путин отправил в отставку замглавы ФСИН

14.12 / France 3 – субботний протест французов не перерос в беспорядки — постаралась полиция

14.08 / В мире: Лукашенко сделал выбор в пользу России

13.07 / Сенатор Круз прокомментировал санкции, которые КНР ввела против него

17.08 / В Минске начались перебои с интернетом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика