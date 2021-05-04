Евросоюз начал экспертизу китайской COVID-вакцины Vero Cell

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04.05.2021, 15:52, Новости дня
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Отмечается, что ЕМА проведет оценку соответствия вакцины Vero Cell стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству. Временные рамки для завершения этой оценки пока неизвестны, однако в ЕМА указали на то, что это может быть быстрее, чем обычно, поскольку оценка проводится в рамках процедуры rolling review.

В регуляторе отметили, что китайская вакцина содержит инактивированный (убитый) вирус SARS-CoV-2, который не может вызывать болезнь. Инактивированная вакцина против COVID-19 также содержит вещество, которое помогает усилить иммунный ответ на вакцину.

“Когда человеку вводят вакцину, его иммунная система определяет инактивированный вирус как чужеродный и вырабатывает антитела против него. Если позже вакцинированный человек вступит в контакт с SARS-CoV-2, иммунная система распознает вирус и будет готова защитить организм от него”, – объяснили в EMA.

Контекст:Всего Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило для использования четыре вакцины от коронавируса: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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