Участники «Большой перемены» примут участие в посвященном Дню Победы квесте

В сообществе Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» в социальной сети ВКонтакте стартовал новый тематический месяц «Помни!», посвященный Дня Победы. в его рамках пройдут встречи с ветеранами, квест и спортивный забег.

Тематический месяц «Помни!» открывает одноименная неделя, которая пройдет при поддержке ФГБУ «Роспатриотцентр». Онлайн-лектории для школьников проведут Герои России, историки и актеры, сыгравшие в фильмах, посвященных Великой Отечественной войне. Также о своей работе школьникам расскажут представители Поискового движения РФ и Российского военно-исторического общества.

Как сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе проекта, в преддверии Дня Победы конкурсанты «Большой перемены» примут участие в акциях, посвященных памяти о Великой Отечественной войне: поделятся семейными историями и архивными фотографиями времен войны в рамках Акции «История Победы», украсят окна своих квартир и домов к 9 Мая в рамках традиционной акции «Окна Победы», исполнят любимые песни военных лет.

Кроме того, в ряде регионов пройдут мероприятия, которые проведут участники клуба «Помни!» «Большой перемены». Школьники поздравят ветеранов, встретятся с тружениками тыла, возложат цветы к мемориалам войнам и мирным жителям, погибшим во время Великой Отечественной войны.

В частности, победитель первого сезона конкурса Анфиса Лещенко и ее младший брат Марк из Волгоградской области ежегодно участвуют в акции «Дорога Победы». 4 мая школьники волгоградской региональной команды «Большой перемены» пронесли 30-метровую георгиевскую ленту по улицам Волгограда. Идею Анфисы поддержали участники «Большой перемены» из других регионов. Акция «Дорога Победы» пройдет в Оренбурге, Нальчике, Калининграде, Московской области, Республика Мордовия, Пермском крае, Ставропольском крае, Республике Дагестан и Свердловской области.

5 мая победитель первого и участник второго сезона «Большой перемены» Диана Галстян из Москвы вместе с младшим братом – пятиклассником Даниилом и другими школьниками проведут исторический квест на территории музея-усадьбы «Кусково». Во время Великой Отечественной войны там находилась женская снайперская школа. Квест пройдет по нескольким «станциям», где участники будут решать задания на знание истории. В завершение мероприятия школьники принесут цветы к памятнику Герою Советского Союза Алие Молдагуловой.

С 5 по 10 мая участники «Большой перемены» присоединятся к «Марафону Победы» – забегу с дистанцией в 1 418 метров. Именно столько дней продолжалась Великая Отечественная война.

8 мая школьники смогут принять участие в Акции «История Победы», рассказать о том, как праздновали День Победы в 1945 году их прабабушки и прадедушки и записать видео об этом. Мероприятие пройдет в рамках традиционной Акции «Большой перемены»

– «Доброй субботы».

Ранее стало известно, что заявку на участие во втором сезоне всероссийского конкурса «Большая перемена», реализуемого в рамках нацпроекта «Образование», подали более 1 млн школьников и студентов колледжей.