Турция ужесточит локдаун с 7 мая. Новые ограничения коснутся рынков и магазинов

“На рынках и в супермаркетах разрешается продавать только те продукты, которые входят в сферу обязательных основных потребностей. С 7 мая на рынках и в магазинах разрешат продавать продукты питания, средства гигиены, корма для животных и косметические средства, кроме парфюмерии и средств для макияжа”, – сказано в распоряжении ведомства.

Продуктовые магазины, рынки, пекарни, мясные лавки, лавки с сухофруктами и десертами смогут работать с 10.00 до 17.00 по местному времени. Супермаркеты по воскресеньям будут закрыты, отметило МВД.

В Турции уже запретили продавать алкоголь, электронику, игрушки, канцелярские товары и одежду.

Контекст:С 29 апреля по 17 мая в Турции ввели жесткий локдаун в дополнение к круглосуточному комендантскому часу, который действует в стране с 22 апреля. Власти уточнили, что ограничения не коснутся туристов, которые запланировали отдых с проживанием в гостиницах.

По данным минздрава Турции на 3 мая, в стране за время эпидемии выявили 4,9 млн случаев заражения коронавирусом. За последние сутки COVID-19 заболели 24,7 тыс. человек. Умерло от этой болезни более 41 тыс., а выздоровели 4,5 млн пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Турция занимает пятое место в мире по числу выявленных заражений коронавирусом в рейтинге американского Университета Джонса Хопкинса.

—