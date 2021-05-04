И.о. вице-премьера Армении привился «Спутником V»

Исполняющий обязанности вице-премьера Армении Мгер Григорян вакцинировался российским препаратом против коронавируса «Спутник V», сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Григорян привился вакциной против коронавируса «Спутник V», – говорится в сообщении кабмина, передает РИА «Новости».

Также вакцину от COVID-19 получил и секретарь Совбеза республики Армен Григорян. Он призвал граждан вакцинироваться и таким образом предотвратить цепочку распространения коронавирусной инфекции. При этом он не сообщил, какую вакцину принял, информирует Sputnik Армения.

Днем ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян также сделали прививку от коронавируса. Однако они не уточнили, каким именно препаратом он привились.

В рамках борьбы с коронавирусом в Армении до 11 июля объявлен карантин. По последним данным в стране выявлены 217 407 случаев COVID-19, скончались свыше 4,1 тыс. человек.

В Армении сейчас вакцинируют от COVID-19 препаратами «Спутник V» и AstraZeneca. Также в республику доставили 100 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac. Заявленная цель властей – вакцинировать от коронавируса до конца года около 700 тыс. человек.

Вакцина «Спутник V» одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.