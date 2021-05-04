Как вернуться к работе после майских праздников

Начните с планов на ближайшие рабочие дни. Нужно расписать их в ежедневнике поэтапно, расставив приоритеты в выполнении задач. Постарайтесь сконцентрироваться на самых сложных и решить их первоочередно. Не следует откладывать важные дела, поскольку выполнить их все равно придется, а прокрастинация только заберет энергию.

Перед сном полезно послушать приятную музыку и обязательно нужно вовремя лечь спать. Желательно с вечера выбрать одежду, в которой вы отправитесь на работу, и подумать, как начнется ваш день.

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Физическая нагрузка поможет преодолеть апатию. Прогулки на свежем воздухе дадут заряд бодрости. Если после праздников вам сложнее просыпаться раньше для привычной утренней пробежки, можно заменить ее вечерней.

Если праздники сопровождались активными застольями, составьте облегченное меню. Не забывайте пить достаточное количество жидкости и обязательно введите в рацион фрукты и овощи. Полезно употреблять достаточное количество зелени: клетчатка помогает наладить пищеварение и способствует очистке организма. Лучше питаться дробно: небольшими порциями и часто.

Фото: depositphotos.com

Если вы чувствуете, что слишком расслабились на праздниках, и вам сложно даже подумать о возвращении в рабочее русло, вероятно, усталость была чрезмерной. Нужно пересмотреть в целом образ жизни и восстановить баланс между работой и отдыхом.

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