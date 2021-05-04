Вице-премьер Чехии хотел обменять “молчание” правительства о взрывах на складах на российскую вакцину от коронавируса – СМИ

20 апреля Гамачек должен был посетить Москву с рабочим визитом, о чем сам писал в Twitter. Во время встречи он планировал обсудить закупку в РФ вакцины против коронавируса “Спутник V”. Однако за несколько дней до запланированного визита поездка сорвалась, а власти Чехии объявили о высылке российских дипломатов.

Сам Гамачек после этого заявил, что его визит был лишь прикрытием, чтобы скрыть подготовку к высылке сотрудников посольства России в Чехии. Он сообщил, что заранее знал, что в Россию не полетит.

Однако издание Seznam Spravy пишет, что визит чешского политика все таки действительно планировался. По данным СМИ, на следующий день после объявления о поездке Гамачек собрал совещание, на котором раскрыл настоящую цель предстоящего визита.

На этой встрече присутствовали посол Чехии в России Витеслав Пивонька, директор управления внешних отношений и информации Марек Шимандл, директор военной разведки Ян Берун и глава полиции Ян Свейдар. Чуть позже к ним присоединился и главный прокурор Павел Земан. Все участники встречи подтвердили, что она проходила, но о ее деталях не говорили.

На встрече Гамачек сообщил, что хочет предложить российским властям сделку: в Чехии рассмотрение дела о взрывах во Врбетице, в которых подозревают сотрудников ГРУ России, будет незаметно отложено, а россияне в обмен доставят миллион доз вакцины от коронавируса “Спутник V” в Чехию. Еще одним условием сделки была организация встречи президента России Владимира Путина с американским президентом Джо Байденом в Праге.

Берун, Свейдар и Шимандл выступили против и попросили Гамачека отменить поездку. Предложение чешского вице-премьера, по данным журналистов, поддержал только посол Чехии, однако и он изменил свое мнение по настоянию глав полиции и спецслужб.

Сам Гамачек сообщение о подобной сделке с Россией называет чушью и отрицает ее существование.

Контекст:Кризис в отношениях Чехии и России разгорелся в апреле. Чешские власти заявили, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов причастны к взрывам в 2014 году на складах с боеприпасами в деревне Врбетице. Тогда погибло два человека. По данным журналистов-расследователей, Петров и Боширов являются офицерами российской военной разведки. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году в Великобритании. Россиян объявили в розыск.

17 апреля Гамачек объявил, что в течение 48 часов 18 российских дипломатов должны покинуть территорию страны, так как они “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб”.

18 апреля Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, включая заместителя посла, и потребовала от них покинуть страну до конца дня 19 апреля.

МИД РФ считает, что в выдворении российских дипломатов из Чехии есть “американский след”, а Кремль категорически не согласен с выводами чешской стороны о причастности агентов России к организации взрыва и считает эти выводы “провокационными и недружественными”.

21 апреля Гамачек заявил о готовности выслать всех российских дипломатов и строить отношения с Москвой “с самого начала”. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал, чтобы Россия до 12.00 22 апреля вернула в посольство в Москве всех высланных чешских дипломатов, иначе Чехия уравняет число сотрудников российского посольства с числом чешских дипломатов в РФ.

Москва предложила Праге “оставить ультиматумы для общения внутри НАТО”.

В МИД Чехии сообщили 22 апреля о сокращении числа сотрудников российского посольства в Праге до текущей численности чешского диппредставительства в Москве. Чехия до конца мая вышлет 22 российских дипломатов. В ответ МИД РФ потребовал сократить состав посольства Чехии.

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