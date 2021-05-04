 

Певец Майданов: Мы быстро забываем кровавые уроки нашей истории

04.05.2021, 13:40, Новости дня
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Каким бы сильным не было государство, грамотная подрывная информационная работа может все уничтожить, считает российский певец Денис Майданов. Об этом, по его мнению, рассказывает фильм митрополита Тихона (Георгия Шевкунова) «Гибель империи. Российский урок».

«На днях посмотрел фильм владыки Тихона «Гибель империи. Российский урок». И сделал примерно такой вывод: Российская империя разрушилась скорее не от военных ударов противника и не от экономических проблем. Причиной скорее стал проигрыш в разворачивающейся тогда хитрой информационной войне», – пишет Майданов в своем Instagram.

По его словам, император Николай II и его окружение «проиграли битву за общественное сознание». Артист высказал мнение, что это должно стать главным уроком для современной России.

«Каким бы сильным не было государство, грамотная подрывная информационная работа может все уничтожить. Сейчас это особенно важно, ведь против РФ ведется продолжающаяся информационная кампания со стороны Запада, и самое страшное, что она опять находит отклик у «рукопожатной» интеллигенции. Можно только удивляться, как быстро мы забыли кровавые уроки недавнего прошлого», – заключил певец.

Напомним, в эфире телеканала «Россия 24» в среду завершился показ фильма из цикла «Гибель империи. Российский урок» главы Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова). Как отмечала «Газета.ру», данная картина рассказывает о революции февраля 1917 года и событиях, ей предшествовавших. Авторы рассуждают о том, какое значение те перипетии имели для дальнейшей судьбы российского государства.

Писатель Захар Прилепин отмечал, что документальный сериал Шевкунова убедителен, а выводы о том, почему рухнула российская монархия, отражены полно и однозначно.

Народный артист РФ Владимир Машков также комментировал фильм. Он подчеркивал, что митрополит в своем фильме митрополит изучает не только исторические факты, но и духовные предпосылки октябрьской революции.



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