Стало известно о начале проверки организатора слета кадетов в сгоревшей гостинце в Москве

Правоохранительные органы начали проверку в отношении частной организации, которая проводила слет кадетов на территории гостиницы «Вечный зов» в Москве, где произошел пожар, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

«Массовые мероприятия с участием детей в настоящее время не проводятся департаментом, в том числе департамент не является организатором упоминаемого в СМИ слета кадет. Мероприятие было организовано частным учреждением для ребят из трех городов России. В отношении организации проводится проверка правоохранительными органами», – сообщил источник ТАСС.

В пресс-службе добавили, что 27 детей и 4 сопровождающих из Уфы уже уехали из города, оставшимся 36 из Ижевска и 47 из Братска предложено размещение и питание на объектах образования.

В результате возгорания 14 человек, среди которых 8 детей, госпитализированы. Двое взрослых погибли. Пожар в пятиэтажном здании гостиницы начался в 03.27. Его общая площадь составила 100 кв. метров. По данным МЧС, горение происходило на первом этаже и частично в коридоре. Пожару был присвоен второй, повышенный, номер сложности.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в гостинице «Вечный зов» в столице пострадали 10 человек, из которых двое – дети. Позже число пострадавших выросло до 18, из них восемь – дети. СК сообщил, что из-за пожара в гостинице «Вечный зов» погиб один человек, возбуждено уголовное дело.