 

Чемпионка мира по шашкам Тансыккужина сфотографировалась с флагом России

04.05.2021, 13:14, Новости дня
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Россиянка Тамара Тансыккужина сфотографировалась с флагом РФ после победы в матче за мировую шашечную корону.

Тансыккужина в своем Instagram опубликовала фото с российским флагом в руках.

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Публикация от Tamara Tansykkuzhina (@tamaratansykkuzhina)

 

«Ура!», – прокомментировала фото россиянка.

28 апреля во время игры за звание чемпионки мира по международным шашкам между Тамарой Тансыккужиной (Россия) и Наталией Садовска (Польша) со стола убрали российский флаг и табличку с именем россиянки и триколором. В результате гражданка России отвлеклась, после чего допустила грубую ошибку и проиграла партию.

Действующая чемпионка мира по шашкам гражданка России Тамара Тансыккужина заявила, что «чемпионат запомнится этим инцидентом», назвав ситуацию абсурдной.

Экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий, убравший российский флаг со стола прямо во время партии, рассказал, что действовал по указанию главы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и бывшего министра спорта Польши Витольда Баньки.

В Кремле произошедший в Польше инцидент с флагом РФ на ЧМ по шашкам назвали досадным. Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что «российский флаг никому не может мешать».

Напомним, в понедельник Тансыккужина в ходе финального матча из девяти раундов в Варшаве защитила титул чемпионки мира по шашкам, переиграв польку Наталью Садовскую.



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