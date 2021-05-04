В Эстонии отменили акцию «Бессмертный полк»

Акция «Бессмертный полк» не состоится в столице Эстонии в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, сообщил организатор акции Андрей Гончаров.

«В рамках нынешних ограничений, к сожалению, шествие «Бессмертного полка» не состоится», – передает ТАСС слова Гончарова.

Он пояснил, что в данный момент в Эстонии массовые собрания на свежем воздухе разрешены при числе участников до 150 человек. При этом они должны быть разделены на группы по 10 человек.

«Организовать колонну в таком формате невозможно, – сказал он. – Даже если у нас это и получилось бы, то другим людям невозможно было бы подойти к Бронзовому солдату (памятнику воину-освободителю – прим. ВЗГЛЯД). Ситуация получается патовая. С одной стороны, мероприятия можно проводить, но с другой стороны, в таком формате ничего не сделаешь».

Гончаров добавил, что провел консультации с полицией. «Полиция ничего не имеет против данного мероприятия, – добавил активист. – Нет смысла искать здесь что-то политическое. Мы общались с рижскими коллегами, у них тоже ничего не будет проходить, как и в России. Все из-за коронавирусных ограничений».

Ранее сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева сообщила, что традиционное шествие «Бессмертного полка» в нынешнем году в РФ может пройти 24 июня, если позволит ситуация с коронавирусной инфекцией, а 9 мая, как и планировалось, мероприятие пройдет в онлайн-формате.

Напомним, весной 2020 года председатель парламента страны Хенн Пыллуаас заявил, что российская акция «Бессмертный полк» является для эстонцев «символом репрессий и убийств».