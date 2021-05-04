Турция сократила ассортимент товаров в магазинах в рамках локдауна

МВД Турции распорядилось резко сократить ассортимент товаров в магазинах в рамках мер по противодействию коронавирусу и всеобщему локдауну в стране. Меры вступают в силу с 7 мая, следует из циркуляра ведомства.

В сетевых супермаркетах и отдельных универсальных магазинах будет разрешено продавать только основные продукты питания, бытовую химию, корма для животных, детское питание, косметические товары за исключением парфюмерии и средств для макияжа, передает ТАСС. Под запрет попадают все остальные товары, в том числе электроника, одежда, игрушки, канцелярия, скобяные изделия, посуда, аксессуары для автомобилистов, садовый инвентарь и мебель. Остается ограниченной и продажа алкоголя.

Все магазины будут работать с 10.00 до 17.00 с понедельника по субботу. В воскресенье они обязаны быть закрыты. Эти меры, как поясняет МВД, приняты во избежание столпотворения людей в магазинах, которое может происходить ввиду того, что введен круглосуточный комендантский час. Гражданам разрешено выходить на улицу только по необходимости.

Напомним, РФ решила приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции.

При этом с 28 апреля по 17 мая в Турции вводится полный локдаун.