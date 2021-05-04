Дудь опубликовал вырезанные фрагменты интервью с Ивангаем. Цензуру объяснил нежеланием показать блогера нелепым

Сперва в видео Дудь спрашивает у Рудского, как тот отреагировал на аннексию Крыма и волновало ли его это в 2014 году.

“Да проспал, я где-то был за границей, наверное… Да, конечно [волновало]. Это было что-то таким, что меня как подростка очень будоражило”.

Также он рассказал, что поддерживает Майдан и хотел присутствовать на местном Майдане в Днепре (Рудской родом из Днепропетровской области).

Дудь поинтересовался, как Ивангай отреагировал на новость об аннексии Крыма, на что тот ответил: “Я скорее как наблюдатель. Ну а что я сделаю? Я скорее наблюдаю, как это оборачивается в негативную сторону для России и такой: “Воу, ну это плохо, зачем они это сделали?”.

Упомянул Рудской и о войне на Донбассе.

“Несправедливо так, там люди умирают, война. Это я про Донецк и Луганск, там же вообще ужас, там каждый день военные стычки. Вот это меня порой в ярость вводило. Как так? Надо что-то делать. Страшно. Это ужасно думать об этом. Украинской власти приходится принимать такие решения военные”, – сказал он.

“Эта война какая-то нечестная, ее же даже [президент России Владимир] Путин не признает, он п…здец боится сказать, что он воюет. Это больше всего не нравится, потому что в честной битве мы бы потягались, ВВП свое подняли бы”, – добавил блогер, отметив, что под честной битвой имеет в виду экономическую или медиаконкуренцию.

Также в вырезанном фрагменте Рудской упоминает Голодомор и репрессии НКВД, от которых пострадали его родственники.

Отдельно Дудь объяснил, почему эта сцена была вырезана. По его совам, на монтаже выкидывается все неинтересное, иногда – то, что могло бы быть интересным, но высказано настолько несвязно, что это очень сложно и понять, и просто слушать.

“Такой монтаж нам кажется уважением и по отношению к зрителю, и по отношению к герою. Волнуешься, путаешься в хронологии и в логических связках, не до конца понимаешь, что хочешь сказать – это нормально, тем более, для человека с минимальным (о чем он сам говорит) опытом публичных выступлений. И так же нормально не брать это в итоговый монтаж. Потому что наша задача – не показать героя максимально нелепым и не насобирать огненных цитат для заголовков”, – подчеркнул журналист.

Контекст:Ивангай – 25-летний украинский видеоблогер, автор одноименного YouTube-канала. В 2016 году на его канал подписались более 10 млн человек – таким образом Рудской стал первым русскоязычным блогером, достигшим этой отметки. Сейчас на канал подписано уже более 17 млн человек.

18 марта на YouTube-канале “вДудь” вышло двухчасовое интервью с Рудским. В нем он говорил о своей карьере, отношениях с бывшей девушкой и почему на долгое время уходил с YouTube. Блогер также рассказал, что некоторое время жил в РФ и ему дважды предлагали российский паспорт, но он отказывался. Также Рудской уверен, что за ним следили российские правоохранители из-за его высказываний в адрес властей РФ, поэтому блогер решил покинуть РФ.

Также в интервью Рудской назвал Путина “безэмпатичным человеком, который обладает достаточно жесткими знаниями пропаганды”, и заявил, что “это страшно, что никто не контролирует такое извращенное сознание”.

2 мая Ивангай заявил, что Дудь вырезал из его интервью слова о Голодоморе и российской агрессии против Украины.

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