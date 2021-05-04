 

Актриса студии “Квартал 95” позировала топлес

04.05.2021, 13:10, Новости дня
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“Океан внутри”, – написала она.

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Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)

Подписчики прокомментировали снимок.

“Ого!” – отреагировал antey393.

“Смело”, – написал vetal9119.

Контекст:Ирина Сопонару родилась в 1986 году в Черновцах. Окончила Черновицкий национальный университет, обучалась в киевской студии театра “Черный квадрат”. 
Актриса исполняет роль Яринки в ситкоме “Однажды под Полтавой”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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