Не стоит переоценивать визит Блинкена в Украину – Илларионов

“Визит госсекретаря США в Украину – это важное событие, безусловно, но не следует его переоценивать. Все слова, которые нужно сказать, будут сказаны, но необходимо смотреть на дела. Есть мой список из 15 пунктов, есть список [экс-премьер-министра Украины] Арсения Яценюка из 12 пунктов, есть список Атлантического совета [США] – 10 пунктов, есть список Конгресса США – это шесть пунктов”, – сказал он.

Экономист отметил, что у Конгресса “самый скромный пакет, а дальше вступает администрация США, которая не выполняет ни одного из этих пунктов”.

Илларионов также рассказал, чего ожидает от Вашингтона он сам.

“Проведение военных маневров на территории Украины, совместное патрулирование воздушного пространства Украины, регулярное патрулирование флотами стран НАТО Черного моря, размещение на ротационной основе части НАТОвских и американских войск в течение этого летнего сезона, когда есть риск крупномасштабных неприятностей, назначение посла, назначение спецпредставителя и еще ряд мер, которые нужно принять. Пока ни об одном из этих шагов ни Блинкен, ни Байден не говорили”, – объяснил Илларионов.

Контекст:Визит Блинкена в Украину намечен на 5–6 мая. Ожидается, что он проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, другими официальными лицами и представителями украинского гражданского общества. Это будет первый визит Блинкена в Украину как госсекретаря.

Кулеба говорил, что одной из ключевых тем визита Блинкена в Украину будет безопасность.

Блинкен выступает за предоставление Украине военной помощи и содействие в борьбе с коррупцией. Дед Блинкена Морис родился в Киеве, когда город был частью Российской империи, и иммигрировал в США.

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