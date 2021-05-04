Экс-вице-премьер РФ Полторанин рассказал о связях Индиры Ганди с КГБ СССР

В начале 1990-х Полторанин возглавлял специальную комиссию по архивам при президенте Российской Федерации.

Он сообщил, что о Ганди рассказывал в своей книге “Власть в тротиловом эквиваленте. Наследие царя Бориса”.

“Я же документы вскрывал, когда был председателем государственной комиссии по рассекречиванию архивов… Я эти документы доставал, они у меня в книге многие [есть]. У меня даже написано, как мы оплачивали премьер-министра Индии Индиру Ганди”, – сказал Полторанин.

Гордон уточнил, была ли она агентом спецслужб Советского Союза.

“Нет, она не была агентом… Но, конечно, она получала деньги. Многие получали. Но я одну эту открыл, а других не стал открывать, потому что это не дело, когда наших агентов мы открываем”, – отметил бывший российский вице-премьер-министр.

Он не сообщил других подробностей, но в интервью “Фонтанке” в 2011 году рассказывал, что РФ до сих пор не рассекретила архивы спецслужб, чтобы не пришлось выдавать агентов, которые работали на Советский Союз, а сейчас продолжают работать на Россию.

“Их нельзя выдавать. И эти секреты мы спрятали дальше. В книге я напечатал только один маленький документ. Что на нас работала Индира Ганди. И получала деньги от КГБ. И то я там убрал фамилию посредника, через которого мы ей деньги давали. Мы смотрели ведь не только архивы ЦК, но и архивы КГБ, военные архивы. Я сам лично лазил во все эти подвалы. Смотрел “особые папки”, которые до сих пор нельзя публиковать”, – сказал он тогда.

В книге “Власть в тротиловом эквиваленте. Наследие царя Бориса” Полторанин сообщил, что в конце декабря 1974 года Ганди через доверенное лицо, фамилию которого автор не указал, “попросила передать советским руководителям свою искреннюю благодарность” за готовность оказать ей финансовую помощь в размере 10 млн индийских рупий “для проведения некоторых закрытых подготовительных мероприятий к выборам”. КГБ решил выделить на эти цели 55 млн индийских рупий, 10 млн из них планировали передать в январе 1975 года, остальную сумму – “в соответствии с просьбами Ганди”. Подписал документ тогдашний председатель КГБ Юрий Андропов.

“В лице Индиры Ганди Советский Союз имел надежного друга, а Индия отстаивала в регионе стратегические интересы нашей страны. Грош цена такой дружбе, скажет брезгливый читатель, которая основана на взятках. Но мир – это грязный рынок, где лидеры государств – дефицитный товар: не купишь ты, оторвут с руками твои конкуренты”, – написал в своей книге Полторанин.

Интервью с Полтораниным выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”. Трансляция начнется в 18.00

Контекст:Ганди была премьер-министром Индии в 1966–1977 годах, а затем в 1980–1984 годах.

Она была убита собственными охранниками 31 октября 1984 года. Поводом для убийства стала операция по ликвидации базы сикхских сепаратистов в Амритсаре в июне 1984 года. Тогда в ходе штурма Золотого храма, главной святыни сикхов, погибло, по разным оценкам, от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Ганди, которая отдала распоряжение о штурме Золотого храма, в отместку застрелили два ее телохранители-сикхи.

Телеканал “Мир 24” напомнил, что Ганди посещала СССР девять раз. Первый раз – в 1953 году, когда премьр-министром Индии был ее отец Джавахарлал Неру. Ганди была личным секретарем отца и сопровождала его во всех зарубежных поездках. Телеканал отметил, что уже после первого визита в СССР Ганди стала любимицей советского народа.

“Где бы я ни была в СССР – в Москве, Таллинне, Киеве, – повсюду встречала самое дружественное отношение к Индии, индийскому народу, и теперь хочу передать эти искренние чувства дружбы советских людей и правительства СССР народу Индии”, – сказала она во время визита в СССР в 1982 году (цитата опубликована на сайте Национальной библиотеки имени С.Г. Чавайна Республики Марий Эл).



Дмитрий ГОРДОН

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