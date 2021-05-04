Романенко: Обрушившийся во Львовской области мост – квинтэссенция состояния украинской государственности. У всех стоит задача – сп…здить, а там хоть потоп

Мост как квинтэссенция состояния украинской государственности.

Два дня назад этот человек уже обратил внимание на аварийное состояние моста на трассе Луцк – Киев. Результат известен.

https://www.facebook.com/pwr100969/posts/5533503630056864

Самое ведь пикантное, что люди, принимающие решения, сами ездят по этим мостам, пользуются электроэнергией, выработанной на ветшающих АЭС, ездят по киевским улицам, которые снизу разъедаются умирающей канализацией. Всем абсолютно пох.

Меня теща сегодня спрашивала, почему олигархи не хотят помочь государству. А я задал встречный вопрос: а сколько людей помогало, когда я купил песок и щебень, чтобы сделать нормальную дорогу на нашу улицу? Аж один. А потом, когда прошло пять лет, и появились ямы, то высыпку опять только мы купили. Ибо в говне жить привычнее.

И вот когда люди выползают из социального говна, то они все равно его не перерастают. Потому на уровне государственной политики у них такое же отношение к трассе H-17 и прочим магистралям, как к той сельской улице. То есть стоит задача как сп…здить мешок щебенки (или ярд баксов), а там хоть потоп.

А когда очередной автобус с детьми или пенсионерами с такого моста навернется в реку, то все дружно повесят грустные аватарки, а политики сделают грустные еб…льники и пойдут торговать к Шустеру рассказами о “плохих попередниках”. Хотя на самом деле такие же тараканы, чьи фантазии и образ мышления ограничены тараканьей повесткой всласть нажраться в мусорном ведре. Впрочем, сегодня Украина и есть одно большое мусорное ведро. И будет таким, пока тараканьи инстинкты не вытравят. Хотите обижайтесь, хотите нет.

Источник: Юрий Романенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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