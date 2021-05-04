Бывший британский разведчик подготовил новое “досье” о связях Трампа с Россией и его “секс-развлечениях” – The Telegraph

Первое досье Стила о “компрометирующих фактах” на Трампа опубликовало издание BuzzFeed 10 января 2017 года.

Новые источники предоставили Стилу информацию о разведданных о вмешательстве Москвы в американские выборы, о связях бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта с Россией и новых “секс-развлечениях” Трампа, указала газета.

Подробности “сексуальных подвигов Трампа” приведут бывшего президента США в ярость, говорят источники.

По сведениям The Telegraph, Стил продолжил контакты с ФБР после инаугурации Трампа в январе 2017 года. Он поставлял властям США необработанные разведданные через свою компанию Orbis Business Intelligence.

Контекст:

Стил руководил отделом британской службы МI-6 по связям с Россией с 2006 по 2009 годы. В его первом докладе шла речь о контактах помощников Трампа с российскими оперативниками. Также говорилось, что еще до избрания главой Белого дома миллиардер снимал президентский номер в московском отеле Ritz-Carlton и приглашал туда проституток, что было зафиксировано россиянами.

По данным CNN, секретные документы также содержали информацию о личных финансах Трампа. Сам Трамп назвал доклад фейком и “тотальной политической охотой на ведьм”.

В 2018 году иск о клевете в связи с публикацией доклада подавали российские бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан. В суд на Стила подал и российский бизнесмен Алексей Губарев. Бывший разведчик связал его компанию Webzilla со взломом серверов Национального комитета Демократической партии США в 2016 году.

В 2017 году ФБР проводило расследование в связи с публикацией “досье Стила”, писало издание The New York Times со ссылкой на бывших сотрудников правоохранительных органов. Дело было открыто после увольнения Трампом главы ФБР Джеймса Коми. По данным издания, сотрудники правоохранительных органов были обеспокоены поведением президента и пытались оценить, угрожают ли действия Трампа национальной безопасности.

—