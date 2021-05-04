 

Один из крупнейших ювелирных домов Pandora отказался от использования натуральных алмазов

04.05.2021, 12:18, Новости дня
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Генеральный директор Pandora Александр Лачик сказал BBC, что это изменение является частью более широкой инициативы по обеспечению устойчивости деятельности компании.

Как отмечает BBC, такое решение может быть связано с беспокойством по поводу окружающей среды и методов работы в горнодобывающей промышленности, что в свою очередь привело к растущему спросу на поиск альтернативы добычи алмазов.

По словам Лачика, производство искусственных драгоценных камней гораздо дешевле и составляет примерно треть средств, которые тратятся на добычу алмазов.

Искусственные бриллианты Pandora будут производиться в Великобритании и эта же страна станет первой, где они будут продаваться. Новые украшения с бриллиантами будут стоить от £250 ($350).

Вместе с тем BBC отмечает, что основная проблема изготовленных в лаборатории алмазов заключается в том, что для их производства требуется значительное количество энергии. Сейчас около 50–60% всех искусственно выращенных камней поступает из Китая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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