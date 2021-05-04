 

“На все Катя заработала сама”. 55-летний Павлик рассказал о доходах своей 26-летней жены

04.05.2021, 12:18, Новости дня
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“На все Катя заработала сама. Она молодчина! Она продвигает свой блог”, – заявил Павлик.

Он отметил, что в том числе сейчас они тратят и его личные финансы.

“Конечно, где-то частично это были и мои сбережения, что-то пошло по бартеру, где-то у нас есть кредитные средства… Вместе, как говорится, и отца легче валить”, – отметил музыкант.

Контекст:Павлик и Репяхова поженились в мае 2020 года. Супруга младше артиста на 29 лет. В январе 2021 года стало известно, что супруга Павлика беременна. Роды ожидаются в начале июня. В феврале Павлик сообщил, что у них родится сын. Для Репяховой будущий ребенок станет первенцем.
От предыдущих отношений у Павлика есть сын Александр и дочь Кристина. Они – единокровные брат и сестра.
Младший сын артиста Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после борьбы с раком.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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