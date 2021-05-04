 

Honda выпустит кроссовер BR-V нового поколения в 2021 году

04.05.2021, 11:34, Новости дня
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Японская компания Honda сообщила о скором выходе нового кроссовера, который поступит на рынке Азии.

Уже на следующей неделе официально рассекретят автомобиль, который по своим габаритам превосходит модель HR-V. Вместе с тем по тизерам очевидно, что в передней части кузова применили светодиодную оптику, а сзади установят соответствующие фонари. Напомним, выход паркетника HR-V прошел 5 лет назад и здесь применили платформу от Mobilo.

Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 120 л.с. В ближайшее время будут известны остальные подробности, касающиеся новой модели. Вместе с тем эксперты пока не берутся прогнозировать относительно возможности поставок кроссовера на российский рынок.



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