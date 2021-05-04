 

Вертолет МЧС спас двух туристов после схода лавины в Бурятии

04.05.2021, 11:28, Новости дня
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В Бурятии двух туристов эвакуировали после схода лавины с участка на перевале Горелова, вблизи населенного пункта Монды, сообщили в республиканском ГУ МЧС.

«В настоящий момент двое туристов в удовлетворительном состоянии эвакуированы из труднодоступной местности, доставлены в Иркутск вертолетом МИ-8 МЧС РФ и переданы врачам скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Для поисков остальных участников группы задействовали сводную группировку Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС и Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, всего к работам привлекли 48 человек и восемь единиц техники.

В МЧС пояснили, что группа из пяти человек из города Зеленогорск в Красноярском крае зарегистрировалась 21 апреля, они планировали пройти маршрут по труднодоступной местности от устья реки Буговек до устья реки Белый Иркут общей протяженностью 97 километров.

Туристы вышли на маршрут 2 мая, 9 мая они намеревались его завершить.

Ранее сообщалось, что один из туристов погиб, следователи начали проверку после происшествия. Лавина сошла с гор 3 мая.



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