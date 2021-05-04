В Мексике обрушился мост метро с поездом, погибли 20 человек

По ее словам, среди погибших есть несовершеннолетние. Шейнбаум указала, что в результате происшествия около 70 человек получили ранения. Из них 34 доставили в больницы.

Мост обрушился в районе станции Olivos на 12-й линии метро. На месте происшествия работает кран, который поднимает поезд. Спасательные работы приостановили.

ВИДЕОВидео: El Universal / YouTube

По предварительным данным органов безопасности, станция Olivos обрушилась после того, как проезжающая под мостом машина столкнулось с одной из опор моста, писало El Universal. Эстакада вместе с проходящим по ней поездом метро рухнула вниз на проезжающие под ним автомобили.

Камеры уличного видеонаблюдения зафиксировали момент обрушения конструкции.

* #ÚltimaHora * Se desploma estación Olivos de la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México. pic.twitter.com/jLhIMCRTUa

— El Gráfico (@elgmx) May 4, 2021

На записях видно, что два пролета эстакады упали на землю вместе с вагонами поезда.

* Momento exacto en el que colapsa, con todo y vagones, puente de la estación Olivos, perteneciente a la línea 12

Video: Especial pic.twitter.com/fPHj9ZWV36

— El Universal (@El_Universal_Mx) May 4, 2021

К месту происшествия направили кареты скорой помощи, пожарных и спасателей. Под обломками конструкции были несколько машин, которые проезжали по проезжей части под линией метрополитена.

Правоохранители будут расследовать причину обрушения, добавила Шейнбаум. Подразделение гражданской защиты города попросило жителей мексиканской столицы избегать места крушения.

El Universal отметило, что после землетрясения в 2017 году в опорах эстакады появились трещины. Местные жители предупреждали, что мост мо;ет обрушиться.

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