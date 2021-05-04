Apple может выпустить складной iPhone в 2023 году

В своей заметке Куо прогнозирует, что Apple выпустит складной iPhone с 8-дюймовым гибким OLED-дисплеем и разрешением QHD+ примерно в 2023 году. Аналитик также считает, что поставки новой модели iPhone достигнут 15–20 млн единиц в 2023 году.

Эксклюзивным поставщиком экранов для аппарата станет компания SDC. Чтобы увеличить долговечность панели, в ней планируют использовать сенсор с серебряной нанопроволокой.

При этом Куо подчеркивает, что официально разработка складного iPhone еще не началась.

Контекст:Apple – производитель компьютеров, смартфонов, аудиоплееров, программного обеспечения. Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну, корпорация создала в индустрии потребительской электроники уникальную репутацию, сравнимую с культом.

В конце апреля состоялась последняя презентация Apple, на которой компания показала ряд новинок: фиолетовый iPhone 12, брелок-трекер AirTag, обновленный iMac и другое.

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