 

Apple может выпустить складной iPhone в 2023 году

04.05.2021, 11:24, Новости дня
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В своей заметке Куо прогнозирует, что Apple выпустит складной iPhone с 8-дюймовым гибким OLED-дисплеем и разрешением QHD+ примерно в 2023 году. Аналитик также считает, что поставки новой модели iPhone достигнут 15–20 млн единиц в 2023 году. 

Эксклюзивным поставщиком экранов для аппарата станет компания SDC. Чтобы увеличить долговечность панели, в ней планируют использовать сенсор с серебряной нанопроволокой. 

При этом Куо подчеркивает, что официально разработка складного iPhone еще не началась.

Контекст:Apple – производитель компьютеров, смартфонов, аудиоплееров, программного обеспечения. Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну, корпорация создала в индустрии потребительской электроники уникальную репутацию, сравнимую с культом.
В конце апреля состоялась последняя презентация Apple, на которой компания показала ряд новинок: фиолетовый iPhone 12, брелок-трекер AirTag, обновленный iMac и другое.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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