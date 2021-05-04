 

“Взрослые люди. Как некрасиво”. Тарзан на публике поцеловал пальцы босых ног Королевой

04.05.2021, 11:24, Новости дня
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“С праздником нас, Наташа Королева”, – написал он.

В ролике Тарзан и Королева во время прогулки на яхте нежатся, прикасаясь друг к другу в присутствии других людей. В определенный момент певица положила босые ноги на шею мужу, а он поцеловал пальцы.

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Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)

“Взрослые люди. Как некрасиво. Какой пример вы подаете другим”, – написал фолловер ujnii2020.

Контекст:”День абрикосового варенья” – это личный праздник Королевой и Тарзана, день, когда начались их отношения – 4 мая 2002 года. Тогда в гостях у Тарзана Королева пила чай с абрикосовым вареньем.
В августе 2020 года Тарзан и Королева отметили 17-летие совместной жизни. Их сын Архип родился вне брака в 2002 году.
Тарзан в сентябре публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его “развели, а потом обокрали”. Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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