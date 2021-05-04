 

ФАС назвала операторов, которым одобрили строительство вышек 5G

04.05.2021, 10:34, Новости дня
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Операторы связи «Ростелеком», «Башинформсвязь», «Вымпелком» (Билайн) и «Мегафон» заключили соглашение с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) о построении сетей 5G.

«ФАС рассмотрела ходатайство «Ростелеком», «Башинформсвязь», «Вымпелком» и «Мегафон» о даче предварительного согласия на заключение операторами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи соглашения о совместной деятельности на территории РФ по построению сетей стандарта 5G. Соглашение о совместной деятельности, в случае его реализации, содержит условия равного доступа к радиочастотам для всех участников рынка подвижной радиотелефонной связи», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В начале марта сотовый оператор МТС объявил о запуске первой в РФ пользовательской пилотной сети связи 5G в диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных местах Москвы.



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