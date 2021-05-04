 

“Убийство на камеру”, “Она же живая”. В сети раскритиковали Аниту Луценко, показавшую извлечение жемчужины из устрицы

04.05.2021, 10:30, Новости дня
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Луценко отметила, что ролик был снят в  Сан-Франциско (США). Судя по видео, стоимость одной устрицы составила $15,99 (около 445 грн). После того, как Луценко выбрала устрицу, мастер с помощью ножа раскрыла ее и извлекла из нее жемчужину.

“Впервые в жизни достала жемчужину и точно ясно, что она настоящая”, – прокомментировала происходящее на видео Луценко.

“Убийство на камеру”, – отреагировали на ролик пользователи сети.

“Зачем? Ради забавы?” – осудили происходящее фолловеры.

“Она же живая!” – написали в комментариях подписчики.

“Я понимаю ваш крик души, но я на данный момент не вегетарианка. Хотя не исключаю, что однажды не смогу есть курицу и яйца из этических соображений. Пока так”, – отреагировала на критику Луценко.

“Блин, а те, кто тут отписались так бурно об убийстве животного, в курсе, что устриц еще и едят живыми? Да, весь жемчужный бизнес – это многовековая история насилия над моллюсками”, – поддержали фитнес-блогера ее поклонники.

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Публикация от Анита Луценко (@anitasporty)

Контекст:Луценко – серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Окончила Национальный университет физического воспитания и спорта. Известность приобрела в 2011 году после участия в качестве тренера в проекте “Зважені та щасливі”. В седьмом и девятом сезонах шоу стала его ведущей.
В 2018 году Луценко принимала участие в шоу “Танцы со звездами” на “1+1”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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